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Чубайс рассказал о последствиях революции в энергетике

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Революция в энергетике для России может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью, считает спецпредставитель президента Анатолий Чубайс

Новые технологии в энергетике стали революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков, считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью.

Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков, цитирует РБК Чубайса.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — полагает Чубайс.

Он считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков». Отличий нет ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности. Зато она отличается «в скорости — она займет всего около 30–50 лет», отметил Чубайс.

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