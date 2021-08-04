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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ Hunter перевели на электричество

Источник:
Sibnet.ru
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Чешский стартап MW Motors создал электромобиль на базе внедорожника УАЗ Hunter, его можно будет купить за 40 тысяч евро.

Электрический внедорожник назвали Spartan. Внешне от обычного Hunter новинка отличается «заглушкой» вместо традиционной решетки радиатора, а в салоне появилась цифровая приборная панель, пишет издание Tesla Magazine.

Автомобиль получил электродвигатель мощностью 160 лошадиных сил и аккумулятор емкостью 56 кВт.ч. Запас хода у начальных версий машины составляет 240 километров. Максимальная скорость внедорожника — 130 километров в час.

Цены на Spartan стартуют с 39,9 тысячи евро (3,5 миллиона рублей). За дополнительную плату для внедорожника доступны блокировка заднего дифференциала (890 евро), антикоррозийная обработка (490 евро) и дополнительный фонарь (149 евро). Также для машины предлагается пакет «Трофи» (990 евро), который включает лебедку, экспедиционный багажник, лестницу, а также усиленные боковые пороги и бамперы.

По замыслу разработчиков, электрический внедорожник будет пользоваться популярностью у фермеров, работников лесной промышленности и горнодобывающих компаний, деятельность которых напрямую связана с бездорожьем.

Тема: Русские машины
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