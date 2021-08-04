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Единственная российская каратистка не выступит на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/anna__chernysheva_

Российская каратистка Анна Чернышева не выступит на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус, сообщила Федерация карате России в Instagram.

«Ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала ОКР, спортсменка в соответствии с установленным протоколом будет в течение 10 дней находиться в специальном отеле под наблюдением врачей. Самочувствие у нее хорошее, симптомов заболевания нет.

Чернышева была единственной представительницей России на первом в истории олимпийском турнире по карате. Она должна была 5 августа выступить в кумите (свободном спарринге).

19-летняя спортсменка является действующей чемпионкой Европы по каратэ в весовой категории до 55 килограммов. Помимо этого, она выиграла серебряную медаль во время летних юношеских Олимпийских игр в 2018 году.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Единоборства
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