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«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выходит в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Сиквел фильма «Отряд самоубийц» с новыми героями выходит в прокат в кинотеатрах в четверг, 5 августа.

Картина задумана как самостоятельный сиквел к «Отряду самоубийц» 2016 года. Это десятый по счету фильм из Расширенной вселенной DC.

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия на вылет» рассказывает об отъявленных злодеях, которые находятся в тюрьме Белль Рив для преступников со сверхспособностями. Это место становится базой рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джеймс Ганн, а актерский состав возглавляют Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и Виола Дэвис.

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