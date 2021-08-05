«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выходит в кинотеатрах

Сиквел фильма «Отряд самоубийц» с новыми героями выходит в прокат в кинотеатрах в четверг, 5 августа.

Картина задумана как самостоятельный сиквел к «Отряду самоубийц» 2016 года. Это десятый по счету фильм из Расширенной вселенной DC.

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия на вылет» рассказывает об отъявленных злодеях, которые находятся в тюрьме Белль Рив для преступников со сверхспособностями. Это место становится базой рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джеймс Ганн, а актерский состав возглавляют Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и Виола Дэвис.