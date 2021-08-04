Первый трейлер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей выложили в Сеть

Всех главных героев новой «Золушки» показали в первом официальном трейлере ремейка сказки. Главную роль в фильме исполняет певица Камила Кабельо.

Главная героиня «Золушки» — амбициозная молодая девушка Кабельо. Под гнетом мачехи она не может себе много позволить, но реализовать мечты ей помогает фея-крестная, роль которой исполнил актер Билли Портер.

В трейлере можно увидеть полный актерский состав «Золушки», в который входят Кабельо, а также Мисси Эллиот, Идина Мензел («Хор»), Минни Драйвер («Американская семейка»), Николас Голицын («Нервы на пределе»), Билли Портер («Поза») и Пирс Броснан. Премьера «Золушки» состоится 3 сентября на стрим-сервисе Amazon.