НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Первый трейлер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей выложили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
330 0

Всех главных героев новой «Золушки» показали в первом официальном трейлере ремейка сказки. Главную роль в фильме исполняет певица Камила Кабельо.

Главная героиня «Золушки» — амбициозная молодая девушка Кабельо. Под гнетом мачехи она не может себе много позволить, но реализовать мечты ей помогает фея-крестная, роль которой исполнил актер Билли Портер.

В трейлере можно увидеть полный актерский состав «Золушки», в который входят Кабельо, а также Мисси Эллиот, Идина Мензел («Хор»), Минни Драйвер («Американская семейка»), Николас Голицын («Нервы на пределе»), Билли Портер («Поза») и Пирс Броснан. Премьера «Золушки» состоится 3 сентября на стрим-сервисе Amazon.

Еще по теме
Хоббс из спин-оффа «Форсажа» изменится в новом фильме
Netflix раскрыл главную интригу сериала по «Анне Карениной»
Названа дата премьеры сериала по «Властелину колец»
Вышел второй трейлер фильма «Веном 2»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские синоптики дали прогноз на август
Дожди задержатся в Новосибирске
Обское море изменило цвет. ФОТО
Теплый и мокрый август ждет жителей Забайкалья
Самое популярное
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств
Украинский генерал пообещал отправить Россию в нокаут
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
22
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
19
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
18
Депутат Госдумы посчитал слова Зеленского «жалким лепетом»
Sibnet.Ru