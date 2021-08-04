Мужчина и ребенок погибли в горящей многоэтажке в Бурятии

Пожар на четвертом этаже многоквартирного дома унес жизни 41-летнего мужчины и пятилетней девочки. Еще 12 человек успели эвакуировать спасатели, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В среду утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в городе Кяхте. К моменту прибытия пожарных некоторые жители дома выбежали на улицу. В подъезде было много дыма.

С верхних этажей людей эвакуировали с помощью автоколенчатого подъемника. Из «дымной ловушки» на верхних этажах спасателям удалось вызволить 12 человек, четверых увезла скорая помощь. В больнице, несмотря на усилия врачей, умер мужчина и пятилетняя девочка.

Для борьбы с пожаром привлекли работников ПЧ-33 22-го Кяхтинского отряда и военизированную пожарную команду Министерства обороны. В доме выгорело 30 квадратных метров.