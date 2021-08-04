Кандидаты в водители завалили экзамен на права

Кандидаты в водители стали хуже сдавать экзамен на получение водительских прав после введения в апреле новых правил, объединивших «площадку» и «город». Курсанты, по данным МВД, «демонстрируют дезориентацию» на дорогах.

Новый регламент МВД вступил в силу в апреле: сейчас кандидаты в водители сдают теорию и практику, причем навыки вождения, например, парковка, проверяются прямо в условиях городского трафика.

C 1 апреля по 20 июля 2021 года подразделения ГИБДД провели более 1,15 миллиона практических экзаменов в условиях дорожного движения. С первого раза тест сдали более 148 тысяч (13%) кандидатов в водители. Это примерно вдвое меньше, чем в среднем за 2020 год (26%), приводит «Коммерсантъ» данные МВД.

«Слабо подготовленные кандидаты демонстрируют дезориентацию при управлении транспортным средством в постоянно меняющихся условиях движения, что провоцирует совершение типичных ошибок», — отметили в полиции.

Чаще всего экзаменуемые не предоставляют установленное правилами преимущество другим участникам движения, забывают включить (или включают не вовремя) сигналы поворота, а также пересекают сплошную линию разметку, паркуя автомобиль на стоянке.