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Хоббс из спин-оффа «Форсажа» изменится в новом фильме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Хоббс и Шоу»

Продюсер фильма «Хоббс и Шоу» Хирам Гарсиа рассказал о дальнейшей судьбе спин-оффа «Форсажа». Проект находится на стадии планирования, но героя Дуэйна Джонса хотят преобразить.

«У нас есть конкретные планы относительно того, что мы хотим сделать с персонажем Хоббса, и я думаю, фанатам это понравится! Мы работаем над созданием чего-то уникального и свежего, и мы знаем, что студия очень хочет, чтобы мы сделали это как можно скорее», — сказал Гарсия изданию Screen Rant.

Пока информации о начале съемок второй части «Хоббса и Шоу» нет. Известно, что Дуэйн Джонсон не намерен возвращаться в «Форсаж» в 10 и 11 сериях, но актер готов продолжить работу в спин-оффе.

В фильме «Хоббс и Шоу» бывшие агенты службы безопасности Люк Хоббс и Деккард Шоу объединяются, чтобы противостоять злодею, который желает с помощью современных технологий поработить мир.

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