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Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Вагоны на железной дороге, груженные углем
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Два грузовых поезда столкнулись в Забайкальском крае, перекрыв движение другим составам. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба краевой железной дороги.

Во вторник в 4.40 по местному времени (22.40 мск) на перегоне Алеур – Бушулей произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью другого грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов.

Движение на перегоне временно приостановлено. Пострадавших нет. Угроза экологической безопасности уточняется. Последствия происшествия устраняют. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

В июле в Забайкалье на перегоне Нанагры – Урюм опрокинулось 34 вагона двух грузовых поездов, перекрыв проезд. На ликвидации последствий работало более 300 человек.

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