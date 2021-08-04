НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Netflix раскрыл главную интригу сериала по «Анне Карениной»

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Фото: © https://www.instagram.com/netflixru/

Роль графа Алексея Вронского в первом российском сериале-адаптации «Анны Карениной» для Netflix сыграет актер Роман Васильев, сообщило российское отделение стримингового сервиса в своих аккаунтах в соцсетях.

До этого имя актеры было тайной. Зрители высказывали множество предположений о том, кому же достанется легендарная роль. Среди претендентов называли Иваана Янковского, Павла Прилучного, Данилу Козловского, Александра Петрова и других.

#Кинематограф
Озвучен каст российской «Анны Карениной» для Netflix

«Внимание всем, кто раскладывал карты таро в комментариях и гадал, кто будет Вронским в новом сериале «Анна К». Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. Уже ушли гуглить?» — говорится в сообщении сервиса.

Сериал станет не экранизацией классического романа, а его адаптацией. Действие будет происходить в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в роман с Вронским – наследником алюминиевой империи.

Создается совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production, режиссерами и продюсерам выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов, сценарий подготовили Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссерами выступают Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Анну Каренину сыграет Светлана Ходченкова, ее супруга Алексея сыграет Федор Бондарчук. В сериале также снимутся Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие артисты.

Еще по теме
Хоббс из спин-оффа «Форсажа» изменится в новом фильме
Названа дата премьеры сериала по «Властелину колец»
Вышел второй трейлер фильма «Веном 2»
ТНТ начал съемки спин-оффа «Полицейского с Рублевки» про Мухича
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дело экс-главы СО РАН Асеева передали в суд
Только десятая часть новосибирцев довольна своей зарплатой
Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье
Рабочего нашли мертвым на стройке в Томске
Самое популярное
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств
Украинский генерал пообещал отправить Россию в нокаут
Обсуждение (0)
Картина дня
Грузинский политик попросила Путина о помощи
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Кандидаты в водители завалили экзамен на права
России предсказали роль лидера в экспорте «голубого» водорода
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
21
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
19
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
17
Депутат Госдумы посчитал слова Зеленского «жалким лепетом»
Sibnet.Ru