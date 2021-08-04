Netflix раскрыл главную интригу сериала по «Анне Карениной»

Роль графа Алексея Вронского в первом российском сериале-адаптации «Анны Карениной» для Netflix сыграет актер Роман Васильев, сообщило российское отделение стримингового сервиса в своих аккаунтах в соцсетях.

До этого имя актеры было тайной. Зрители высказывали множество предположений о том, кому же достанется легендарная роль. Среди претендентов называли Иваана Янковского, Павла Прилучного, Данилу Козловского, Александра Петрова и других.

#Кинематограф Озвучен каст российской «Анны Карениной» для Netflix

«Внимание всем, кто раскладывал карты таро в комментариях и гадал, кто будет Вронским в новом сериале «Анна К». Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. Уже ушли гуглить?» — говорится в сообщении сервиса.

Сериал станет не экранизацией классического романа, а его адаптацией. Действие будет происходить в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в роман с Вронским – наследником алюминиевой империи.

Создается совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production, режиссерами и продюсерам выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов, сценарий подготовили Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссерами выступают Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Анну Каренину сыграет Светлана Ходченкова, ее супруга Алексея сыграет Федор Бондарчук. В сериале также снимутся Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие артисты.