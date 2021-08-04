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Женщина в Красноярске насмерть отравилась алкоголем

Источник:
Sibnet.ru
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Бокал вина в руке
Фото: © Sibnet.ru

Полицейские в Красноярске проводят проверку из-за смерти женщины, которая выпила спиртное, отравилась им и умерла. Симптомы отравления есть и у ее матери.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из больницы. Медики сообщили, что к ним поступила 54-летняя жительница микрорайона Солнечный с отравлением, похожие симптомы были у ее дочери, которую не удалось спасти.

Предварительно установлено, что в воскресенье женщина вместе со своей дочерью пили спиртное из пластиковой бутылки. Напиток они купили еще в середине июня. На следующий день 24-летняя девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

Несмотря на все усилия врачей, девушка умерла, а на следующий день симптомы отравления появились и у ее матери.

Из дома пострадавших изъяли емкость с остатками алкоголя и отправили на физико-химическую экспертизу. Полицейские выясняют личность человека, продавшего женщинам спиртное.

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Красноярск #Происшествия #ЧП
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