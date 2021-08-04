России предсказали роль лидера в экспорте «голубого» водорода

Россия в перспективе станет ведущим мировым экспортером «голубого» водорода, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

«Производство "голубого" углеродно-нейтрального водорода... в перспективе обеспечит РФ роль ведущего мирового экспортера "голубого" водорода, что окажет позитивное влияние на репутацию газовой отрасли», — цитирует РИА Новости Комлева.

По его словам, это путь к ответственному финансированию проектов в области декарбонизированного природного газа.

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В 2020 году правительство России утвердило «дорожную карту» развития водородной энергетики до 2024 года. Она направлена на увеличение производства и расширение сферы его применения, а также вхождение страны в число мировых лидеров по производству и экспорту.

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого углеродного следа. Наиболее «чистым» водородом считается «зеленый"» получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также «голубой» водород — из природного газа.