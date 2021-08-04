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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала Попова в интервью «Комсомольской правде».

Она отметила, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля «дельта»-штамм составлял 68,8 процентов — самый большой показатель за весь период наблюдений.

Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.

По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8%. При этом вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов.

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