Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала Попова в интервью «Комсомольской правде».
Она отметила, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля «дельта»-штамм составлял 68,8 процентов — самый большой показатель за весь период наблюдений.
Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.
По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8%. При этом вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов.
1voland1У Пыни всё стабильно и по плану
correctorНу как обошлась - обошлась мос бюджету , да ушла в карманы частных лиц, имена которых известны..
UynachalnicaЦитатаВ 2016 году Владимир Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм,...
scaurДа уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.