Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала Попова в интервью «Комсомольской правде».

Она отметила, что среди выявляемых случаев COVID-19 за последние три недели июля «дельта»-штамм составлял 68,8 процентов — самый большой показатель за весь период наблюдений.

Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.

По словам Поповой, из общего количества получивших хотя бы одну дозу профилактического препарата заболевает не более 2,5%, а из тех, кто получил две дозы, — 0,7-0,8%. При этом вакцины от коронавируса защищают от новых штаммов.