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Грузинский политик попросила Путина о помощи

Источник:
Sputnik Грузия
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Фото: Roberto Strauss from Frankfurt am Main, Deutschland / CC BY 2.0

Лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили собирается приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками, говорится в ее заявлении.

«Встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны», — цитирует Sputnik Грузия Инашвили.

Ранее «Альянс патриотов Грузии» написал письмо Путину с просьбой улучшить грузино-российские отношения. Сама Инашвили отмечала, что считает правящую партию «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили виновными в усилении напряжения в отношениях между Москвой и Тбилиси.

«Да — мы готовы к диалогу на всех уровнях, и это письмо подписано очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет. В нем депутаты, генералы, и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну», — заявила Инашвили.

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Политика #Мир #Россия
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