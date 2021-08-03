НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Назван самый популярный производитель смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
557 0
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi по итогам второго квартала 2021 года впервые заняла первую строчку по европейским поставкам смартфонов, соответствующую статистику обнародовали эксперты Strategy Analytics.

Китайский производитель сумел занять 25,3% рынка, отгрузив более 12 миллионов трубок во втором квартале текущего года. Samsung потерял лидерство и оказался на второй позиции, заняв 24% рынка. На третьей строчке Apple, у которой 19,2% рынка в указанный период.

Резкий рост доли Xiaomi за второй квартал связан со спросом на ее продукцию в России, Украине, Испании и Италии, отмечают аналитики. При этом потребители чаще всего выбирают недорогие смартфоны бренда.

Примечательно, что другие китайские производители также демонстрируют уверенный рост — так, продажи Oppo за второй квартал 2021 года выросли на 180%, а Realme — сразу на 1800%. Всего в Европе за этот период было продано более 50 миллионов смартфонов.

Еще по теме
Доступный смартфон Xiaomi Redmi 10 получит мощную камеру
Названы самые мощные смартфоны 2021 года
Xiaomi выпустит колонку с сервисами Mail.ru
Xiaomi показала доступный инновационный зонт
смотреть все
Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский силач отбуксировал самолет Boeing 737
Новосибирский СК проверит сообщения о гибели полицейского
Раскрыты подробности похищения девочки под Бийском
СК в Бурятии возбудил дело о свалке, на которую пожаловались Путину
Самое популярное
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Смерти привитых от COVID зафиксировали в Петербурге
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств
Обсуждение (0)
Картина дня
Депутат Госдумы посчитал слова Зеленского «жалким лепетом»
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Жириновский предложил восстановить советские рынки
Илон Маск показал двигатели гигантской ракеты Super Heavy
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
20
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
19
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
16
Сергей Зверев раскрыл свои доходы
Sibnet.Ru