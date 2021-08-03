Назван самый популярный производитель смартфонов

Компания Xiaomi по итогам второго квартала 2021 года впервые заняла первую строчку по европейским поставкам смартфонов, соответствующую статистику обнародовали эксперты Strategy Analytics.

Китайский производитель сумел занять 25,3% рынка, отгрузив более 12 миллионов трубок во втором квартале текущего года. Samsung потерял лидерство и оказался на второй позиции, заняв 24% рынка. На третьей строчке Apple, у которой 19,2% рынка в указанный период.

Резкий рост доли Xiaomi за второй квартал связан со спросом на ее продукцию в России, Украине, Испании и Италии, отмечают аналитики. При этом потребители чаще всего выбирают недорогие смартфоны бренда.

Примечательно, что другие китайские производители также демонстрируют уверенный рост — так, продажи Oppo за второй квартал 2021 года выросли на 180%, а Realme — сразу на 1800%. Всего в Европе за этот период было продано более 50 миллионов смартфонов.