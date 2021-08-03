Россия не Америка: Кудрин предложил новую модель экономики

Замедление российской экономики угрожает полноценной стагнацией — с 2009 по 2019 годы она выросла лишь на 10,2%, среднегодовые темпы составили всего 0,9% в год, что значительно ниже общемировых показателей. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин дал программное интервью, в котором предложил государству сменить модель управления ради ускорения роста ВВП.

Совокупный рост российского ВВП за последнюю пятилетку составил всего 3,2% — в среднем 0,6% в год. При этом в благополучный отрезок с 2000 по 2009 годы среднегодовой рост ВВП держался на уровне 5,4%. Экономисты уже несколько лет предлагают варианты перезапуска позитивной динамики, но единого «рецепта» превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя нет.

В поисках идеальной модели

Россия — «мост» между Азией и Западом, поэтому для развития традиционно выбирает средний путь между азиатскими моделями экономики и классической западной демократией, отмечает глава Счетной палаты. По его мнению, формированию необходимой системы управления мешает наследие Советского Союза, предопределившее высокую роль государства во всех процессах.

«Нам нужно создавать больше рынков, больше вот этой свободы предпринимательства. А мы все время где-то на полпути к этому, никак не можем свою модель до конца достроить. Если в 2000-е годы мы больше шли к развитию рынка, созданию целого ряда институтов — от собственности до банкротства, то сейчас у нас разгосударствление экономики затормозилось», — говорит Кудрин.

Он напомнил, после 2000-х годов многие экономисты говорили, что России нужно перейти от экономики спроса к инвестиционной модели. Однако этого перехода так и не получилось, страна по-прежнему эксплуатирует старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще, экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. Экономика спроса ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефтью — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечным», — подчеркивает Кудрин.

Новая модель требует от России выпуска товаров, которые захотели бы купить во всех странах, как iPhone. Сейчас в таком качестве выступают ресурсы — нефть, газ, древесина. Но экспортная составляющая по этим позициям уже достигла пика, она вряд ли будет расти в обозримом будущем. Поэтому стране нужны новые товары для внешнего рынка.

Системе управления нужна эволюция

Только в случае наращивания экспорта Россия сможет выйти на показатели экономического роста в 4-5%. Если этого не произойдет, страна рискует навсегда отстать от лидеров. Позитивные сдвиги есть — в июле правительство утвердило 42 инициативы социально-технологического развития на 4,5 триллиона рублей, которые могут стать платформой для технологического «прыжка».

«Нужно перестроиться на инвестиционную модель экономики и инновационную одновременно. И здесь в том числе государственное управление должно к этому подталкивать, в том числе новые методы регулирования экономики, которые должны не запаздывать за производством. Все страны пытаются это сделать, но не всем это удается», — констатирует Кудрин.

Чтобы ускорить темпы роста, российским компаниям следует повышать компетенции менеджмента, а государству — инвестировать в человеческий капитал, улучшая качество образования и здравоохранения, советует экономист. Кроме этого, властям следует качественно защищать права собственности и сделать суды независимыми.

«Для нашей страны отношения центра и регионов, полномочия регионов, их самостоятельность, финансовая обеспеченность — это важнейший фактор. Если пережимать, инициатива там умрет. У регионов за последние десять лет сократились в два раза собственные инвестиции их бюджетов в процентах к ВВП», — подчеркивает Кудрин.

В такой ситуации требуется децентрализация взаимоотношений регионов с центром. Однако федеральному правительству в этом случае нужно пересмотреть полномочия субъектов и «забрать» какие-то расходные полномочия, чтобы регионы имели деньги на развитие. Глава Счетной палаты уверен, что необходимые для этого средства у государства есть.

Повышать налоги опасно

«Общими словами скажу: я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие», — отмечает Кудрин, напоминая при этом об озвученном властями обещании не повышать налоги до 2024 года.

Мораторий на изменение налогов до 2024 года объявил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в начале 2019 года после того, как власти приняли решение повысить общую ставку налога на добавленную стоимость с 18 до 20% и включить в Налоговый кодекс дополнительные платежи.

При этом власти уже фактически нарушили слово. В июне 2020 года президент Владимир Путин объявил о том, что в стране упраздняется просуществовавшая 20 лет единая ставка НДФЛ в 13%. Плоскую шкалу подоходного налога заменили прогрессивной, обязав граждан с доходом более 5 миллионов рублей платить 15% налога с суммы, превышающей лимит.

Кроме этого, с 2021 года в 3,5 раза повысился НДПИ для металлургов и производителей удобрений, отменены льготы для выработанных месторождений и вязкой нефти. Сейчас правительство обсуждает новое повышение налогов для металлургов и нефтяников, а также корректировку в системе уплаты акцизов.

Кудрин считает вопрос дополнительной настройки налоговой системы «очень чувствительным», так как любая новая финансовая нагрузка на бизнес снижает интерес к инвестициям. «Уже тронули — можно остановиться», — подытоживает он тему дополнительных фискальных изъятий.