Гимнаст Нагорный взял бронзу на перекладине

Российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио.

Нагорный получил за свое выступление оценку в 14,533 балла.

Золото Олимпиады завоевал японец Даики Хасимото (15,066), серебряным призером стал хорват Тин Србич (14,900).

Бронза Нагорного стала первой медалью для российских спортсменов во вторник на Играх в Токио. Гимнаст ранее на Олимпиаде завоевал золото в составе сборной России в командном первенстве, а также бронзу в личном многоборье.