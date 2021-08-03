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Новосибирский СК проверит сообщения о гибели полицейского

Источник:
Sibnet.ru
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Пистолет в руках
Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по сообщениям, появившихся в социальных сетях, о гибели полицейского из-за несчастной любви.

В социальных сетях появилась информация о том, что в ночь на вторник сотрудник МВД в микрорайоне Горский в Новосибирске умер. По информации телеграм-канала Mash Siberia, он умер из-за несчастной любви.

В Сети сообщили, что у полицейского скоро должна была быть свадьба. Но парень якобы узнал о предательстве девушки и не смириться. Перед смертью он позвонил ей и попрощался. Также телеграм-канал сообщил, что он умер на глазах у своих коллег.

Все обстоятельства дела, а также достоверность информации, изложенной в Сети, предстоит выяснить правоохранительным органам. «Проводится проверка», — сообщил Sibnet.ru представитель регионального Следственного комитета.

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