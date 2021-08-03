Александр Гордон назвал себя мрачным алкоголиком

Телеведущий Александр Гордон рассказал, сколько употребляет алкоголя и как ведет программы в состоянии опьянения.

Гордон признался, что во время записи эфиров периодически выпивает во время перерывов белое вино. За день он выпивает около двух бутылок. При этом ведущий не считает себя зависимым.

В интервью на YouTube-канале «вДудь», отвечая на вопрос журналиста Юрия Дудя об алкоголизме, Гордон назвал себя «мрачным алкоголиком».

«Если считать по врачебным рекомендациям, то да, конечно, алкоголик. Но я какой-то социализированный алкоголик, поскольку работаю, как псих, и это очень тяжело сочетать между собой — алкоголизм и работу, поэтому придется бросать работу», — ответил Гордон на прямой вопрос Дудя, алкоголик ли он.

Затем телеведущий пояснил, что алкоголь он не считает проблемой и были времена, когда он вовсе не пил. Но в трезвом состоянии эфиры программ с ним получались скучными.