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Раскрыты подробности похищения девочки под Бийском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Следователи заочно предъявили обвинение в похищении 12-летней девочки жителю Бийска и раскрыли подробности произошедшего, сообщила пресс-служба СУ СК Алтайского края.

По данным следствия, в одном из сел Бийского района 40-летний мужчина с июня по июль наблюдал за девочкой, которая проживала в этом селе летом.

Днем 31 июля он увидел ее на велосипеде на проселочной дороге. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. После этого погрузил в прицеп самоходного транспортного средства и увез в подвал занимаемого им дома.

Девочку искали десятки людей – правоохранители и волонтеры, она сама вернулась домой ночью 2 августа. Сейчас ей оказывается психологическая помощь.

Уголовное дело возбудили по п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

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