Зеленский посчитал возвращение Крыма делом времени

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые власти и жители Крыма никогда не полюбят его так, как украинцы. Возвращение полуострова — это лишь вопрос времени, надеется он.

«Это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда», — цитирует РБК Зеленского.

По его мнению, «оккупанты» на полуострове никогда не будут любить Крым так, как его любят украинцы. Президент отметил, что у граждан Украины, в том числе у него самого, с этим местом связаны особые воспоминания из детства.

«Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите — Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — сообщил политик.

Страны Запада не признают итоги референдума 2014 года, по итогам которого полуостров вошел в состав России, Украина считает Крым своей оккупированной территорией.

Зеленский во время предвыборной гонки говорил, что регион может вернуться под контроль Киева, только если в России сменится власть. В августе прошлого года президент Украины заявил, что нужно создать международную площадку для обсуждения возвращения Крыма Украине.

Российские власти считают вопрос принадлежности Крыма окончательно закрытым.