НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский посчитал возвращение Крыма делом времени

Источник:
РБК
453 6
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые власти и жители Крыма никогда не полюбят его так, как украинцы. Возвращение полуострова — это лишь вопрос времени, надеется он.

«Это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда», — цитирует РБК Зеленского.

По его мнению, «оккупанты» на полуострове никогда не будут любить Крым так, как его любят украинцы. Президент отметил, что у граждан Украины, в том числе у него самого, с этим местом связаны особые воспоминания из детства.

«Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите — Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — сообщил политик.

Страны Запада не признают итоги референдума 2014 года, по итогам которого полуостров вошел в состав России, Украина считает Крым своей оккупированной территорией.

Зеленский во время предвыборной гонки говорил, что регион может вернуться под контроль Киева, только если в России сменится власть. В августе прошлого года президент Украины заявил, что нужно создать международную площадку для обсуждения возвращения Крыма Украине.

Российские власти считают вопрос принадлежности Крыма окончательно закрытым.

Еще по теме
Депутат Госдумы посчитал слова Зеленского «жалким лепетом»
Пашинян вновь стал премьер-министром Армении
Госдеп потребовал от 24 российских дипломатов покинуть США
Экс-врач Белого дома заметил у Байдена проблемы с психикой
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский СК проверит сообщения о гибели полицейского
Раскрыты подробности похищения девочки под Бийском
СК в Бурятии возбудил дело о свалке, на которую пожаловались Путину
Новосибирцы пожаловались на низкие зарплаты
Самое популярное
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Смерти привитых от COVID зафиксировали в Петербурге
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств
Обсуждение (6)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Ну с баранами всё понятно, с учеными тоже. А вот про стопятидесятилетних евнухов что то не слышал.

Uynachalnica

К инфляции все давно привыкли, не можем привыкнуть к тому, что нам говорят, что продукты подорожали на...

Disobedient

Вложение в американские бумаги и беспрепятственный вывоз драгметаллов, оказывается называется борьба...

sergey-59

Вот и метод увеличить продолжительность жизни в России, резать яйца в обязательном порядке!
Sibnet.Ru