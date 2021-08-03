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Группа Little Big готовит фит с победительницей Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband, instagram.com/littlebigband

Группа Little Big выпустит совместный трек с победительницей Евровидения-2018, израильтянкой Неттой Барзилай. Об этом музыканты сообщили в Instagram.

«Думаем, вам понравятся наши "Усы". Новый сингл — 6 августа», — говорится в сообщении.

Нетта Барзилай победила на Евровидении в 2018 году с песней «Toy». Певица представляла на песенном конкурсе Израиль.

Группа Little Big тоже должна была выступать на Евровидении в 2020 году. Из-за пандемии мероприятие перенесли на год и от России на конкурс был выл выбран другой представитель.


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