СК в Бурятии возбудил дело о свалке, на которую пожаловались Путину

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело из-за несанкционированной свалки, на которую жители поселка Селенгинск пожаловались президенту РФ Владимир Путину. Фигурантами дела стали должностные лица республиканского Минприроды, регионального оператора, администрации района и сельского поселения.

На прямую линию с Путиным 30 июня обратились жители разных регионов России, обратив внимание на проблемы по ликвидации мусора. Среди них было обращение из поселка Селенгинскв Бурятии о том, что дым от пожаров на несанкционированной свалке отравляют воздух в населенном пункте.

После обращения региональный оператор заверил, что уберет коммунальные отходы, а прокуратура инициировала проверку. Во вторник СК по Бурятии сообщил, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении ряда должностных лиц по статьям 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, на земельном участке в местности «Клюквенная падь» расположен полигон временного размещения отходов. Он ничем не огражден и граничит с лесом. Из-за отсутствия ограждений большая часть тайги загрязнена разлетающимся мусором.

Кроме того, в феврале 2021 года регоператор заключил договор подряда по вывозу твердых коммунальных отходов с индивидуальным предпринимателем. Не полигон возле Селенгинска подрядчику не сдали в аренду, и он складывал мусор на грунтовой дороге за территорией свалки.

Из-за бесхозного мусора на стихийной свалке начались пожары. А дым от горящих отходов уносила в сторону Селенгинска. По данным следствия только с апреля свалка загоралась 28 раз.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Специалисты устанавливают конкретных виновных лиц из числа сотрудников профильного министерства, муниципалитетов и компании регионального оператора.