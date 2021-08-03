НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

СК в Бурятии возбудил дело о свалке, на которую пожаловались Путину

Источник:
Sibnet.ru
399 0
Стихийная свалка возле поселка Селенгинск в Бурятии
Фото: © СУ СК России по Бурятии

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело из-за несанкционированной свалки, на которую жители поселка Селенгинск пожаловались президенту РФ Владимир Путину. Фигурантами дела стали должностные лица республиканского Минприроды, регионального оператора, администрации района и сельского поселения.

На прямую линию с Путиным 30 июня обратились жители разных регионов России, обратив внимание на проблемы по ликвидации мусора. Среди них было обращение из поселка Селенгинскв Бурятии о том, что дым от пожаров на несанкционированной свалке отравляют воздух в населенном пункте.

После обращения региональный оператор заверил, что уберет коммунальные отходы, а прокуратура инициировала проверку. Во вторник СК по Бурятии сообщил, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении ряда должностных лиц по статьям 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, на земельном участке в местности «Клюквенная падь» расположен полигон временного размещения отходов. Он ничем не огражден и граничит с лесом. Из-за отсутствия ограждений большая часть тайги загрязнена разлетающимся мусором.

Кроме того, в феврале 2021 года регоператор заключил договор подряда по вывозу твердых коммунальных отходов с индивидуальным предпринимателем. Не полигон возле Селенгинска подрядчику не сдали в аренду, и он складывал мусор на грунтовой дороге за территорией свалки.

Из-за бесхозного мусора на стихийной свалке начались пожары. А дым от горящих отходов уносила в сторону Селенгинска. По данным следствия только с апреля свалка загоралась 28 раз.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Специалисты устанавливают конкретных виновных лиц из числа сотрудников профильного министерства, муниципалитетов и компании регионального оператора.

Еще по теме
Дождливая неделя пришла в Новосибирск
Дым от лесных пожаров в Якутии окутал Бурятию
Дожди зальют Приангарье
Беспилотный катамаран исследует дно Байкала
смотреть все
Бурятия #Гео #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский СК проверит сообщения о гибели полицейского
Раскрыты подробности похищения девочки под Бийском
СК в Бурятии возбудил дело о свалке, на которую пожаловались Путину
Новосибирцы пожаловались на низкие зарплаты
Самое популярное
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Смерти привитых от COVID зафиксировали в Петербурге
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
24
Зеленский устроит истерику на встрече с Байденом
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
20
Украина достигла самого высокого в истории уровня зарплат
19
Биограф Путина объяснил нелюбовь Меркель к президенту РФ
Sibnet.Ru