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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Власти задумали ужесточить правила съемки авто на техосмотре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минтранс собирается ужесточить требования к фотографированию машин во время технического осмотра, чтобы избежать фальсификации данных.

На первом фото, которое будет делаться перед началом проверки, машина должна быть видна спереди и сбоку, а рядом с ним в полный рост и лицом к камере должен стоять проверяющий специалист, приводит «Коммерсантъ» проект министерства.

Эксперт должен также присутствовать и на втором снимке, который делается в конце проверки. При этом автомобиль должен быть изображен сзади-сбоку, но человек — в полный рост и лицом к камере.

При этом запрещено применение «любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и эксперта». Запрещено также редактировать файлы и изменять exif-данные снимка, в которых содержатся все сведения о дате, модели аппарата, времени съемки, разрешении и т.д.

Необходимость этой меры в Минтрансе объяснили ростом случаев фальсификации фотографий и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО.

С 22 августа в силу вступают поправки, освобождающие автовладельцев от обязанности предъявлять диагностическую карту при покупке ОСАГО. С 1 марта 2022 года вступят в силу поправки к КоАП, вводящие штраф в 2 тыс. руб. за управление автомобилем без ТО. В этот же день заработают и новые правила, предложенные Минтрансом в отношении фотографии. При этом ГИБДД выступила с инициативой отменить техосмотр для личных легковых автомобилей и мотоциклов.

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