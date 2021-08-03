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Женщинам в России разрешили обслуживать самолеты

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруда России исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов, сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Приказ министерства признает утратившим силу подпункт "б" пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года», — пояснила ТАСС сенатор.

Данный подпункт включает в себя работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

Ранее Минтруд подготовил проект приказа, который исключает из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов. С инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий в ведомство обратилась сенатор Святенко.

По ее словам, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности. В частности, по специальности техника по крылу или инженера, занятого непосредственно техническим обслуживанием летательных аппаратов.

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