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Карпин определился с тренерством в сборной и «Ростове»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Ростов»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК «Ростов», так как ему сложно совмещать эти должности.

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года. В июле он был назначен на пост главного тренера сборной России. Предполагалось, что до 31 декабря специалист будет совмещать посты.

«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК "Ростов", и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред», — прокомментировал Карпин.

«Ростов» в чемпионате России стартовал с двух поражений — от санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо».

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