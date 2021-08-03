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Гордон рассказал о вынужденных оскорблениях в шоу «Мужское/Женское»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Ведущий Александр Гордон рассказа, почему он оскорбляет гостей в студии программы «Мужское/Женское» и как относится к ним на самом деле.

Ведущий признался, что чрезмерно эмоциональное или неадекватное поведение необходимо для рейтингов программы.

«Я же не могу просто сидеть в студии, задавать какие-то разумные вопросы. Мне приходится негодовать. У меня есть фирменное: "Вы что там ошалели все что ли?" И это я произношу не каждую программу, чтобы не надоесть, но каждую третью – точно», сказал Гордон в интервью YouTube-канала «вДудь».

При этом ведущий уверяет, что нападки на гостей с его стороны совершенно объективны. Некоторые участники программы заслуживают агрессивного поведения к ним, поэтому он никого не обижает просто так.

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