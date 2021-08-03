Новосибирцы пожаловались на низкие зарплаты

Подавляющее большинство жителей Новосибирска недовольны своей зарплатой, и только 11% работающих признались, что их устраивает уровень дохода, сообщила пресс-служба HaedHunter Сибирь.

По данным сервиса по поиску работы, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области по итогам июля составила 43,5 тысячи рублей, а средняя ожидаемая — 45 тысяч. Но большинство опрошенных (89%) признались, что недовольны своей зарплатой. А довольны — 11%.

Чаще других своей зарплатой довольны представители профессиональных сфер «Банки, инвестиции», «IТ, телеком», «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, PR». А недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента и административного персонала.

Также в ходе опроса выяснилось, что у 19% работников за год сократилась заработная плата, а у 42%, напротив, увеличилась. Про рост зарплат чаще всего рассказывали представители сфер «Маркетинг, PR», «Банки, инвестиции» и «ИТ, телеком». О падении — в сферах «Искусство, развлечения, медиа», «Продажи» и «Строительство, недвижимость».

Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 3 тысяч российских соискателей, в том числе из Новосибирской области.