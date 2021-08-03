Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму

Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко стала кандидатом в депутаты Госдумы. Она выдвигается от политической партии «Зеленая альтернатива». Об этом певица сообщила в Instagram.

Партия «Зеленая альтернатива» нацелена на решение экологических вопросов.

«Здоровый образ жизни, гуманное отношение к животным, ну и, конечно же, разумное потребление ресурсов», — такие основные задачи, стоящие перед партией, озвучила Дайнеко в своей программе.

Выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ VIII созыва состоятся в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября.