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Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © victoriadaineko, instagram.com/victoriadaineko

Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко стала кандидатом в депутаты Госдумы. Она выдвигается от политической партии «Зеленая альтернатива». Об этом певица сообщила в Instagram.

Партия «Зеленая альтернатива» нацелена на решение экологических вопросов.

«Здоровый образ жизни, гуманное отношение к животным, ну и, конечно же, разумное потребление ресурсов», — такие основные задачи, стоящие перед партией, озвучила Дайнеко в своей программе.

Выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ VIII созыва состоятся в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября.

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