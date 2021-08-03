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Спровоцировавшего смертельное ДТП пешехода отправили в колонию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пьяный пешеход в Калмыкии стал причиной того, что автомобиль улетел в кювет, а его водитель погиб — суд приговорил мужчину к реальному сроку, это создаст прецедент в системе.

Авария произошла на трассе до Элисты в Калмыкии. Водитель обогнал попутный грузовик, но неожиданно перед ним появился человек, мужчина вывернул руль, и машина улетела в кювет. Непристегнутого водителя выбросило из автомобиля, он погиб, описывает «Российская газета» материалы дела.

Полиция нашла пешехода, он был пьян. Он рассказал, что шел по проезжей части, периодически уходя на обочину.

Суд признал пешехода виновным в ДТП по части 2 статьи 268 УК РФ (нарушение безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и отправил на один в год в колонию-поселение.

Это одно из первых дел в России, когда пешехода объявляют виновным в нарушении ПДД, оно станет прецедентным.

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