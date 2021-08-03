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Присяжные в Томске оправдали фигуранта по делу о «ворах в законе»

Источник:
Sibnet.ru
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Молоток судьи
Фото: © VBlock / Pixabay License

Коллегия присяжный заседателей в Томском областном суде вынесла оправдательный вердикт фигуранту первого в России дела о «ворах в законе», сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы суда.

«Да, мы можем подтвердить, что 2 августа коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт», — прокомментировала представитель суда.

Подсудимый Николай Кузьмичев был задержан в 2019 году. Ему предъявили обвинение по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Это было первое дело в России о «ворах в законе».

По версии следствия, Кузьмичев занимает высшее положение в преступной иерархии региона («вор в законе») и управляет криминальными элементами в Томской и Кемеровской областях.

Согласно статье 348 УПК РФ, оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление им оправдательного приговора.

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Томск #Криминал #ЧП
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