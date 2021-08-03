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Пациентка погибла при пожаре в больнице Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Спасатели на пожаре в Забайкалье
Фото: © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Женщина погибла во время пожара в центральной районной больнице в селе Шелапугино Забайкальского края во вторник. Больше никто из пациентов и персонала не пострадал, сообщило региональное ГУ МЧС.

Во вторник в 4.54 по местному времени 22.54 (мск) расчеты пожарно-спасательной части в Шелопугино выехали по сообщению о пожаре в здании центральной районной больницы. По данным МЧС, обнаружив пожар, сотрудники больницы быстро эвакуировали пациентов и персонал.

В одной из палат выгорело два квадратных метра. Несмотря на малую площадь возгорания, одна пациентка погибла — женщина 1959 года рождения. Ее тело спасатели обнаружили на кровати.

«Пострадала одна женщина. Спасти не удалось. По предварительным данным, пациентка с психиатрическим заболеванием спровоцировала пожар. По данному факту инициирована служебная проверка»,— цитирует РИА Новости представителя краевой пресс-службы.

На месте пожара проводятся оперативно-следственные мероприятия, причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

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