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Красноярская больница опровергла заявление об операциях дрелью

Источник:
Sibnet.ru
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Электродрель
Фото: © blickpixel / Pixabay License

Красноярская больница скорой медицинской помощи (БСМП) опровергла заявление нейрохирурга Игоря Гринева о том, что врачам приходится оперировать больных хозяйственной дрелью.

В понедельник Гринев в эфире «8 канала» заявил о том, что медикам для трепанации черепа приходится использовать хозяйственную дрель, вместо специального оборудования.

«Чтобы оперировать, трепанировать череп, мы покупаем дрель в хозяйственном магазине. Есть специальный пневмотрепан, которая больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это. Министра это не волнует совершенно. Это куда годиться-то? Это никуда не годиться», — сказал Гринев.

Однако представитель БСМП опроверг заявления хирурга, сообщив, что в медучреждении есть необходимое оборудование, в том числе и механическое для наложения фрезовых отверстий, как этапа операционного доступа.

«Все операции проводятся сертифицированными медицинскими инструментами», — цитирует представитель больницы РИА Новости.

Сотрудники БСМП подчеркнули, что оборудование закупается и обновляется регулярно исходя из потребностей и технологий, которыми владеют хирурги больницы.

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Красноярск #Здоровье
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