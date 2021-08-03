Красноярская больница опровергла заявление об операциях дрелью

Красноярская больница скорой медицинской помощи (БСМП) опровергла заявление нейрохирурга Игоря Гринева о том, что врачам приходится оперировать больных хозяйственной дрелью.

В понедельник Гринев в эфире «8 канала» заявил о том, что медикам для трепанации черепа приходится использовать хозяйственную дрель, вместо специального оборудования.

«Чтобы оперировать, трепанировать череп, мы покупаем дрель в хозяйственном магазине. Есть специальный пневмотрепан, которая больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это. Министра это не волнует совершенно. Это куда годиться-то? Это никуда не годиться», — сказал Гринев.

Однако представитель БСМП опроверг заявления хирурга, сообщив, что в медучреждении есть необходимое оборудование, в том числе и механическое для наложения фрезовых отверстий, как этапа операционного доступа.

«Все операции проводятся сертифицированными медицинскими инструментами», — цитирует представитель больницы РИА Новости.

Сотрудники БСМП подчеркнули, что оборудование закупается и обновляется регулярно исходя из потребностей и технологий, которыми владеют хирурги больницы.