НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт назвал самые востребованные профессии будущего

Источник:
Sibnet.ru
316 1
Фото: © Павел Комаров

Учителя, медики и дизайнеры не останутся без работы в ближайшие 10 лет, считает экс-заминистра соцразвития РФ, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«Какие отрасли будут оставаться стабильными? Первое – это здравоохранение. Даже большое количество применения информационных систем все равно требует участия человека с точки зрения постановки диагноза. Поскольку в будущем медицина будет направлена на профилактику, соответственно, врачи должны выступать в роли консультантов здорового образа жизни и риск-менеджерами с точки зрения предотвращения возникновения, например, тех заболеваний, которые определены генетикой», – сказал Сафонов ТАСС.

По его словам, также стабильной будет оставаться сфера образования, так как в ней никакой гаджет не сможет заменить человека. Также эксперт ожидает, что будет развиваться культурная сфера, потому что применение информационных технологий освободит человеку время для творчества. Перспективной профессией он назвал промышленный дизайн.

«Современные технологии создали 3D-принтер, концепцию технологическую. Это означает, что человек, обладающий какими-то способностями творческими, навыками прикладки своего внутреннего видения в некий код, может создавать любой вид продукции. Промышленные дизайнеры и вообще дизайнеры товаров и услуг – это перспективная профессия, которая будет развиваться как раз вкупе с 3D-технологиями», – уверен Сафонов.

Тема: Делаем карьеру
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
COVID заставил российские компании отказаться от дресс-кода
Соискатели рассказали о дискриминации по внешности при трудоустройстве
Переработки испортили здоровье большинству новосибирцев
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцы пожаловались на низкие зарплаты
Медведь напал на лесника в Приангарье
Забайкальцам пообещали дешевый картофель
Присяжные в Томске оправдали фигуранта по делу о «ворах в законе»
Самое популярное
Дайверы увидели «ужасающее» дно Байкала
Смерти привитых от COVID зафиксировали в Петербурге
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
Телефонные мошенники стали мишенью для издевательств
Обсуждение (1)
Картина дня
Госдеп потребовал от 24 российских дипломатов покинуть США
Российские туристы погибли в турецкой Анталье
Министр назвал срок выпуска отечественного электромобиля Zetta
Дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 разработают в России
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Ну с баранами всё понятно, с учеными тоже. А вот про стопятидесятилетних евнухов что то не слышал.

Uynachalnica

К инфляции все давно привыкли, не можем привыкнуть к тому, что нам говорят, что продукты подорожали на...

Disobedient

Вложение в американские бумаги и беспрепятственный вывоз драгметаллов, оказывается называется борьба...

sergey-59

Вот и метод увеличить продолжительность жизни в России, резать яйца в обязательном порядке!
Sibnet.Ru