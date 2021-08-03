Эксперт назвал самые востребованные профессии будущего

Учителя, медики и дизайнеры не останутся без работы в ближайшие 10 лет, считает экс-заминистра соцразвития РФ, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«Какие отрасли будут оставаться стабильными? Первое – это здравоохранение. Даже большое количество применения информационных систем все равно требует участия человека с точки зрения постановки диагноза. Поскольку в будущем медицина будет направлена на профилактику, соответственно, врачи должны выступать в роли консультантов здорового образа жизни и риск-менеджерами с точки зрения предотвращения возникновения, например, тех заболеваний, которые определены генетикой», – сказал Сафонов ТАСС.

По его словам, также стабильной будет оставаться сфера образования, так как в ней никакой гаджет не сможет заменить человека. Также эксперт ожидает, что будет развиваться культурная сфера, потому что применение информационных технологий освободит человеку время для творчества. Перспективной профессией он назвал промышленный дизайн.

«Современные технологии создали 3D-принтер, концепцию технологическую. Это означает, что человек, обладающий какими-то способностями творческими, навыками прикладки своего внутреннего видения в некий код, может создавать любой вид продукции. Промышленные дизайнеры и вообще дизайнеры товаров и услуг – это перспективная профессия, которая будет развиваться как раз вкупе с 3D-технологиями», – уверен Сафонов.