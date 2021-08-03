Запрет массовых мероприятий в Томской области продлили

Власти Томской области решили продлить запрет на проведение массовых мероприятий еще на две недели, до 15 августа, сообщила администрация региона.

«Четыре последних дня коэффициент распространения COVID-19 фиксируется ниже единицы. Это хороший знак, но говорить об устойчивой стабилизации пока рано. Поэтому штаб принял решение продлить ограничения по проведению массовых мероприятий еще на две недели», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В регионе запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где нет посадочных мест, а также на открытом воздухе.

Сфере общепита нельзя принимать посетителей в закрытых помещениях с полуночи до 6 часов утра. Также приостановлена деятельность кальянных, а наполняемость фудкортов и детских комнат ограничена до 50%.