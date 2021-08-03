Дело замдиректора «Томского пива» отправили в суд

Уголовное дело в отношении замдиректора по правовым вопросам «Томского пива» Вячеслава Литвина передано в суд, сообщили адвокаты в Telegram-канале. Ранее прокуратура находила в обвинительном заключении нарушения.

«Существенных изменений в позиции следствия не произошло. В связи с этим мнение защиты также не изменилось. Мы убеждены, что в действиях Литвина отсутствует состав вменяемого преступления, а какие-либо доказательства его вины в материалах дела отсутствуют. Полагаем, что в ходе открытого судебного разбирательства по делу это станет очевидным», – прокомментировал адвокат Литвина Олег Полозов.

Литвина подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он, введя в заблуждение томского предпринимателя, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной цене. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении Литвина было возбуждено в тот же день, что и дело мэра Томска Ивана Кляйна. Его подозревают в превышении должностных полномочий, связанном с интересами ОАО «Томское пиво». Сейчас по делу идет суд.