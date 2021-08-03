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Дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 разработают в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российские конструкторы ведут разработку новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник академии Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

По словам генерала, на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере – условие успешного ведения боевых действий. Это превосходство, в частности, обеспечивается эффективным применением ударной и истребительной авиации.

В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95, отметил Зарудницкий.

Как пояснил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, «новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации».

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Кроме того, внутрифюзеляжные гиперзвуковые ракеты разрабатываются для истребителя пятого поколения Су-57. Опытный истребитель Су-57 выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами гиперзвуковой ракеты.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.

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