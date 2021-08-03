Российские туристы погибли в турецкой Анталье

Четыре гражданина России по меньшей мере погибли в результате ДТП в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, в четырех больницах находятся еще 16 пострадавших, сообщает компания «Интурист».

«Второго августа на главном шоссе в районе Манавгата в результате ДТП перевернулся автобус, следовавший из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. В автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей», — уточнили ТАСС в «Интуристе».

Все российские туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области. «С тревогой следим за ситуацией, которая разворачивается в Турции: в ДТП попал автобус с самарскими туристами. Трагедия унесла жизни людей, часть пассажиров автобуса доставлена в больницы в тяжелом состоянии», — приводит слова губернатора области Дмитрий Азаров.

По предварительным данным дорожной полиции, которые приводит пресс-служба Ростуризма, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.