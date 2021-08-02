Гимнастка Мельникова разделила бронзу с японкой

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, такой же результат показала японка Маи Мураками.

Мельникова и Мураками набрали одинаковые 14,166 балла, обе получили бронзовые награды. Золото завоевала американка Джейд Кэри, серебро — итальянка Ванесса Феррари.

«Получились хорошие вольные. Сделала свою сложность, ставила такую задачу. У меня получилось. Понимала, что иначе не получится бороться за медаль. Здорово разделить награду с Мураками. Она тоже хорошо сделала упражнение, выступила достойно. У нас как раз одинаковая сложность», — сказала Мельникова.

Ранее на Играх в Токио 21-летняя Мельникова завоевала золото в командном многоборье и бронзу — в личном.