Банда похитителей в Иркутске предстанет перед судом

Иркутская банда из восьми человек, похищавшая людей и вымогающая деньги, предстанет перед судом вместе с ее руководителем, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, с января по июнь 2019 года в Иркутске руководитель банды и семь его подчиненных, в числе которых была девушка, похищали жителей области, вывозили в безлюдные места, избивали их и угрожали оружием. Обвиняемые требовали у жертв переписать на них имущество — автомобили, деньги.

В нескольких преступлениях обвиняемые представлялись своим жертвам сотрудниками правоохранительных органов, они действовали дерзко и цинично. Следствие установило, что от действий банды пострадали восемь человек.

Летом 2019 года участников банды задержали. Им предъявили обвинение статьям 209 УК РФ (создание банды, руководство и участие в ней), 126 УК РФ (похищение человека), 162 УК РФ (разбой), 163 УК РФ (вымогательство), 222 УК РФ (незаконная перевозка и хранение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой) и 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).

Материалы уголовного дела насчитывают 62 тома. Дело с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.