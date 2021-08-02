Житель Бийска удерживал в подвале подростка

Фото: © Следственный комитет РФ
Житель Бийска несколько дней держал в подвале пропавшую 12-летнюю девочку, все это время продолжались ее поиски, сообщает СУ СК Алтайского края.
По данным ведомства, о пропаже подростка сообщили 31 июля. Она уехала на велосипеде из дома, в котором ее семья живет летом, и не вернулась. На берегу реки Бия обнаружили ее личные вещи и мобильный телефон.
На место выехали правоохранители и волонтеры. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники было осмотрено жильё, береговая линия, водная акватория и возможные места пребывания подростка.
Ночью 2 августа девочка сама пришла домой. Сообщается, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, однако статья пока не озвучена.
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