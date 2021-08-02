ВДВ-шники проехали по Новосибирску на машине с кроватью. ВИДЕО

Новосибирцы, празднующие день ВДВ, проехали по городу на машине, на которой установили двухъярусную кровать. Видео разлетелось по соцсетям, а полиция оштрафовала компанию.

День ВДВ отмечают в понедельник, 2 августа. Видео, где по Новосибирску передвигается пикап с установленной в кузове армейской двухъярусной кроватью, стало хитом соцсетей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел в первой половине дня на Красном проспекте. Автомобиль Toyota Tundra под управлением 40-летнего водителя перевозил двоих пассажиров в кузове автомобиля на двухъярусной кровати.

Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. В отношении водителя составили административный протокол и выписали ему штраф в размере 500 рублей.