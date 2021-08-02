Тяжелая артсистема застряла под мостом в Новосибирске

Видео с застрявшей под мостом самоходной артиллерийской установкой (САУ) 2С7 «Пион» в новосибирском Академгородке появилось в социальных сетях. Военные нашли выход их положения, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы ЦВО.

«На выезде из Академгородка что-то пошло не так при перевозке самоходной пушки 2С7 «Пион» и боевая машина застряла под путепроводом. Участники происшествия собрали внушительную пробку на проспекте Строителей», — подписали пост с видео в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По данным ЦВО, во время перевозки в пункт постоянной дислокации (ППД) военной техники с полигона Кольцово военнослужащие остановились под железнодорожным мостом. Но после снизили давление в шинах и продолжили движение.

2С7 «Пион» — советская 203-миллимитровая самоходная пушка. 2С7 «Пион» предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 километров.