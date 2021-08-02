Новосибирская область вошла в топ рекордсменов по ипотеке

Новосибирская область вошла в топ регионов страны, где быстрее всего развивается ипотечное кредитование, по данным аналитиков РИА «Новости».

По информации аналитиков, ипотечное кредитование стало одной из сфер экономики, получивших дополнительный импульс развития от пандемии коронавируса. В 2020 году были зафиксированы рекорды по количеству кредитов и их суммарному объему.

«Такой хороший результат объясняется минимальными за всю современную историю ставками, кроме того, сыграли свою роль широкие программы льготной ипотеки (ряд из них были анонсированы до пандемии). Дополнительное влияние оказывало желание части населения сберечь и порой приумножить свои денежные накопления», – сказано в описании рейтинга.

Первое место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки занял Ханты-Мансийский автономный округ, второе – Ямало-Ненецкий автономный округ, третье – Тюменская область. Четвертой оказалась Новосибирская область – за последний год там было выдано 38,7 ипотечного кредита на тысячу человек экономически активного населения.