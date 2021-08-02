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Вера Брежнева намекнула на личную историю в новом клипе

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Вера Брежнева выпустила клип на песню «Розовый дым», намекнув, что в сюжете может быть ее личная история.

В клипе на песню «Розовый дым» Брежнева узнает, что ее любимый мужчина ей изменяет. Она напивается и танцует на барной стойке, а потом засыпает в огромной кровати рядом с другими обманутыми девушками.

Главную мужскую роль в клипе исполнил актер Иван Козак. Режиссером видео выступил Алан Бадоев, известный своими метафоричными клипами.

«Многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, обсудить, сравнить. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает — это слухи, предположения и догадки. Даже есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я», — написала Вера Брежнева в Instagram о новом клипе.

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