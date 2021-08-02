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Доклад об утечке коронавируса из лаборатории представили в США

Источник:
ТАСС
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Фото: USCapitol

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса.

«Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса. Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента», — приводит ТАСС отчет республиканца.

Маккол призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование. В его докладе утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Документ указывает на возможные проблемы с безопасностью в этом исследовательском центре.

Составители доклада «не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами», их цель — «подготовить законодательный ответ на действия Китая».

Авторы призывают ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая, ответственных за противоэпидемические мероприятия на раннем этапе распространения коронавируса.

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