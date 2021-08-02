Гора Зеленая загорелась в Шерегеше

Крупный пожар вспыхнул на горе Зеленой в Шерегеше, причиной мог стать непотушенный окурок, сообщил глава Таштагольского района Владимир Макута.

Сообщения о задымлении на Зеленой начали поступать во второй половине дня в воскресенье. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили, что горит сухой стланник на курумнике. Они сделали минерализованную полосу, а затем затушили возгорание.

«Специалисты считают, что причина пожара — в действиях людей: кто-то бросил окурок или горящую спичку», — отметил Макута.

Он напомнил, что сухая и жаркая погода — это благоприятные условия для возникновения пожаров, а возгорание в тайге обернется страшной стихией.