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Эксперт перечислили валюты для замены доллара

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Корзина из шести мировых валют — евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона — станет самой простой стратегией замены доллара в инвестпортфеле, сообщила аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Особо эксперт отметила швейцарский франк и японскую иену. Их используют как защитные инструменты в периоды турбулентности на рынках. Если говорить про евро, то в среднесрочной перспективе валюта ЕС может уступить доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ, приводит «Прайм» мнение Зайцевой.

С юанем не все так однозначно. С одной стороны, экономика КНР продолжает расти. Это поддерживает интерес к китайской валюте у инвесторов. Однако для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте. В случае реализации кредитных рисков валюта КНР может оказаться под давлением, считает эксперт.

Кроме того, на рынке ходят слухи о том, что США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай, что и спровоцировало обвал на китайском рынке акций.

По словам Зайцевой, если эти опасения подтвердятся, то можно ожидать дальнейшего ослабления юаня по отношению к доллару.

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