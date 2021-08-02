Дождливая неделя пришла в Новосибирск

Погода в Новосибирске в предстоящие дни будет теплой, но дождливой, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Такая мягкая погода, умеренно теплая, с осадками. На календаре у нас уже август, поэтому идет ослабление жары с небольшими дождями», – рассказала синоптик.

По ее словам, во вторник ожидаются небольшой дождь и гроза, ночью будет 14-16, днем – 24-26 градусов. Ночь на среду будет без осадков, днем также возможен небольшой дождь, ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду. Ночью будет 14-16, днем – 23-25 градусов.

Дожди и грозы вероятны также в четверг. Ночью, по прогнозам синоптиков, будет 13-15, днем – 23-25 градусов.