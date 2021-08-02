Читинец набросился с ножом на мать и сестру

Следователи задержали 29-летнего жителя Читы, который в ночь на пятницу напал с ножом на родственников. Матери удалось убежать, а сестра при попытке бегства погибла, сообщило краевое СУ СК России.

По данным следствия, в четверг ночью в Чите в одном из многоквартирных домов по улице Смоленской произошла трагедия. Мужчина, находившийся в своей квартире с матерью и сестрой, начал ссориться с родственниками, а затем напал на них с ножом.

Он ударил ножом в шею 62-летнюю мать, но она смогла убежать и скрыться в квартире соседей. В это же время 30-летняя сестра обвиняемого, спасаясь, спрыгнула с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, и от полученных травм скончалась на месте.

Мужчину задержали полицейские. Следственный комитет по Забайкальскому краю предъявил ему обвинение по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ (покушении на убийство).По ходатайству следствия суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы. Установлено, что обвиняемый несколько лет состоит на учете врача-психиатра. Расследование уголовного дела продолжается.